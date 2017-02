Polder-Amerikaan

Voor de liefhebber van het Amerikaanse wagenpark is de Ford Edge geen onbekende. In de USA rijdt het model al meer dan tien jaar rond, sinds 2015 ook als tweede generatie. Vanwege de ambitie van Ford om overal ter wereld hetzelfde modellenaanbod te hebben, maken wij - net zoals bij de EcoSport en Mustang - nu ook kennis met dit type Ford.



Hoewel de auto naar Amerikaanse begrippen vrij bescheiden is, wordt hij in Europa als een fullsize SUV gezien die het de gevestigde orde lastig moet gaan maken. En dat is als vreemde eend in de bijt nog een hele uitdaging, gezien de teloorgang van eerdere kapers op de kust. Om die reden is de Edge er alleen in dieseluitvoering, waarvan wij de krachtigste versie testten.