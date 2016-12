Koreaanse durf

Wie had dat een aantal jaren geleden kunnen bedenken: een Kia kopen omdat je hem mooi vindt. Toch wint het merk sinds de komst van ontwerper Peter Schreyer elk jaar weer een berg designprijzen en ook op straat zijn de reacties op de huidige Kia-modellen veelal lovend. De vorige Kia Optima was al erg mooi en ook de huidige sedan mag er best zijn. Anders dan bij het vorige model is er inmiddels ook een Optima Sportswagon en van dit model hebben de ontwerpers echt een plaatje weten te maken. Wij namen de auto als GT mee voor een week lifestyle rijden op z'n Koreaans.