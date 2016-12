Terug naar de oorsprong

Onderscheidend zijn; eens was dat een belangrijke missie bij CitroŽn. Neem modellen als de 2CV, DS, BX en de XM die stuk voor stuk op een aantrekkelijke manier variŽteit in het straatbeeld aanbrachten en vooruit liepen op comfort. Eind jaren negentig verslofte dit 'eigenzinnige' karakter en daarmee de zichtbaarheid van CitroŽn. De modellen werden meer allemansvrienden; er werd gericht op een breed publiek. De liefhebber van smaakmakende Franse designs werd ruw aan de kant geschoven en kwam niet meer aan zijn trekken binnen het merk. Totdat in het jaar 2014 de C4 Cactus het licht zag, met een ontwerp dat enkel afkomstig kon zijn uit een echt Frans autohart. De Cactus is een succesnummer met een uitroepteken. De designdetails van deze C4 worden nu opnieuw ingezet bij de nieuwe C3 en daar kan men niet omheen. Is dit het begin van een nieuw tijdperk voor de B-segmenter van CitroŽn?