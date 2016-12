Imagoverbeteraar

De bladeren vallen van de bomen, het wordt kouder en steeds vaker word je geconfronteerd met een stevige herfstbui. Het lijkt alsof we geen slechter moment konden uitkiezen om met een cabriolet op pad te gaan. Echter, voor een Abarth maken we graag een uitzondering. Voorzien van een strakgetrokken uiterlijk - geheel in lijn met zijn Fiat-broertje - gaan we op weg met de 595C 1.4 T-Jet 180 Competizione. Een lange naam voor een autootje van dit formaat, maar met een sportieve inborst. Of hij zijn forse prijs waard is, zal blijken.