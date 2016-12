Grote verrassing

In 1991 nam VAG een groot aandeel in Skoda om de toekomst van het merk te garanderen. Modernisering bij de Tsjechen was hard nodig, gezien het bedenkelijke imago dat het had toentertijd. Toch hadden de Duitsers nooit kunnen denken dat het succes 25 jaar na dato zo groot zou zijn. Aan de top van het gamma staat sinds 2002 de Superb. De eerste generatie was niet meer dan een Chinese VW Passat met gewijzigde neus en achterlichtunits, maar vanaf 2008 staat de auto geheel op zichzelf. De auto is door zijn enorme binnenruimte en relatief lage prijs een gevaarlijke outsider in zijn segment geworden en zeker sinds de introductie van de jongste generatie is het een auto om serieus in overweging te nemen als je winkelt in het D-segment. De sedan reden we al, maar nu is de - voor de Nederlandse markt belangrijke - Combi onderwerp van een test.