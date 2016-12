Franse verwennerij

Als zakelijke rijder had je het met de Peugeot 308 toch maar goed voor elkaar. Met een prettige 120 pk dieselmotor, een lage fiscale waarde en slechts veertien procent bijtelling was je de koning te rijk. Maar daar moest je wel wat offers voor maken, want qua samenstelling van de auto had je niet veel keuze; zaken als full-led koplampen en keyless entry gingen aan leaserijdend Nederland voorbij.

Van die beperkingen zijn we inmiddels verlost en zeker vanaf 2017 is de verwachting dat de zakelijke rijder weer echt op het gevoel af gaat en geen genoegen neemt met iets minder rijplezier of comfort om een paar euro's per maand te besparen. Dit biedt perspectief voor auto's met dikkere motoren, zoals de 308 GT voorzien van een dieselmotor. Met 180 pk is het de dikste dieseluitvoering die je kunt kiezen en hij is standaard al behoorlijk uitgebreid uitgerust. Wij namen de auto mee op een road trip naar zijn thuisland, om te ontdekken in hoeverre de GT zijn naam waarmaakt.