De consument bediend

Er zijn genoeg redenen waarom je voor een SUV kiest. Meest genoemde zijn de hoge zit, het stoere uiterlijk en het ruime interieur. Nissan speelde al vroeg in op dit verlangen van de consument met de Qashqai en de X-Trail. Waar eerstgenoemde eind 2013 een opvolger kreeg, moesten we een jaar langer wachten op de splinternieuwe X-Trail. Helaas werd deze auto tot op heden enkel geleverd met een dieselmotor in combinatie met voor- of vierwielaandrijving. Resultaat hiervan is een vanafprijs van bijna 37 mille voor de basisuitvoering en dus lage verkoopaantallen in ons land.

Om het tij te keren is er nu een aantrekkelijker variant beschikbaar, met een benzinemotor en enkel aandrijving op de voorwielen. Wij namen de auto mee voor een uitgebreide testrit naar Denemarken, om te zien of hij zijn meerprijs ten opzichte van de Qashqai kan waarmaken.