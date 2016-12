Slim of bijdehand?

Wanneer je vertelt dat je een cabrio rijdt met achterwielaandrijving en een achterin geplaatste motor, zullen er ongetwijfeld bij de toehoorders een hoop bolides door het hoofd schieten. Dat een auto met dergelijke eigenschappen niet onbereikbaar blijkt, zal voor diezelfde luisteraars als een verrassing klinken. En toch voldoet de smart fortwo cabrio (eigenwijs geschreven zonder hoofdletters) aan dit eisenlijstje.

Sterker nog: het is goed beschouwd de enige cabrio in zijn segment, door de uitneembare dakbalken.

De legendarische Daihatsu Copen zou enigszins als vergelijkbaar kunnen worden gezien, ware het niet dat deze auto in Nederland niet meer wordt verkocht.

Wij gingen een week met de guitige stadsrakker op pad, om de op papier goed klinkende eigenschappen in de dagelijkse praktijk aan de tand te voelen.