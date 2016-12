Vlaggendrager

Warmterecords worden jaar na jaar gebroken en ook de toekomst ziet er weinig rooskleurig uit als het gaat om het klimaat. En van de redenen van het stijgen van de temperatuur is de enorme hoeveelheid CO 2 die de lucht wordt ingestuwd. Hoewel er veel gedaan is om dit tegen te gaan, steeg de uitstoot van dit gas sinds 1990 met ruim 20%. Om toch in auto's te kunnen blijven rijden, moest gezocht worden naar een meer duurzame manier. Elektriciteit kan in theorie 100% duurzaam opgewekt worden en is dus - als het gaat om het milieu - een betere keuze dan het verbranden van benzine, gas of diesel. Tesla is in een vroeg stadium op deze ontwikkeling gesprongen en ontwikkelde voor de grote massa de Model S. Sinds zijn introductie in 2013 werden bijna 5.500 exemplaren in ons land verkocht. Niet mis voor een auto die in de basisuitvoering al 66 mille moet kosten. Aan de andere kant van het gamma vind je de P90D. Met 700 pk op alle vier de wielen en een bereik van ruim 400 km moet de auto een nieuwe type klant aan zich binden. Wij zoeken uit of hij deze potentie heeft.